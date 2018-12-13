الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستشارك وزارة الحرس الوطني ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، بملتقى ألوان السعودية 2018 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وانطلقت فعالياته مساء اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتميز الجناح بعرضه لعدد كبير من الصور التي تروي تاريخ الوزارة منذ عهد الملك فيصل ـ رحمه الله ـ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.وأتاح جناح وزارة الحرس الوطني المجال لزوار الملتقى بالتعرف على قطاعاتها المتعددة العسكري، والأمني ، والصحي ، والتعليمي، والثقافي والإنساني، داخل أروقة الجناح الذي ضم صوراً من أرشيف قسم التصوير الفوتغرافي في الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بوزارة الحرس الوطني.كما تضمن الجناح صوراً لمجمع الوزارة، وصوراً عامة للمهرجانات والمناسبات الرسمية التي تنظمها الوزارة أو التي تشارك بها كمهرجان الجنادرية وموسم الحج ، وصوراً تظهر الجانب العسكري للتمارين والاستعراضات العسكرية، والتمارين التعبوية ، ومنظومة الطيران بالحرس الوطني، وصوراً لرجال الحرس الوطني تبرز دورهم الإنساني في خدمة الوطن والمواطن .// انتهى //00:11ت م0307