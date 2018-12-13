لندن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسجدد نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الثقة في حكومة رئيسة الوزراء تريزا ماي.وصوت مساء اليوم 200 نائب عن الحزب لصالح تجديد الثقة في ماي، مقابل 117 نائب ممن يرغبون في تخليها عن المنصب.وجاءت عملية الاقتراع بعد رفض نواب الحزب لمسودة اتفاقية المغادرة الأوروبية التي توصلت إليها حكومة المحافظين مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي.// انتهى //00:38ت م0310