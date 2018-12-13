حائل 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم فعاليات مهرجان " وسم " للرحلات البرية الذي يقام في نسخته الأولى بقصر المعالي كابيتال وبترخيص من الهيئة العامة للترفيه ويستمر لمدة أربعة أيام.واطلع سموه على أجنحة المعرض التي تزيد عن (55) جناحاً خصصت للرحلات وتجهيزها والبيئة والحفاظ عليها .كما زار سموه معرض الفنون التشكيلية ومعرض الصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى عروض السيارات الكلاسيكية وعروض الخيول الأصيلة .إثر ذلك كرم سمو أمير منطقة حائل رعاة المهرجان والجهات المساهمة .بعدها قدمت الفنون الشعبية عدداً من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الجميع .حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالله العديم وعدد من المسؤولين .// انتهى //00:42ت م0312