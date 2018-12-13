طرابلس 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأبدى وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر استعداد بلاده لمساعدة ليبيا في بناء وتدريب العناصر الأمنية والوقوف معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلنته وزارة الداخليةبحكومة الوفاق الليبية.جاء ذلك خلال استقبال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، وكيل وزارة الخارجية الألماني فالتر ليندنر والوفدالمرافق له.وقالت وزارة الداخلية إن باشاغا بحث مع المسؤول الألماني، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا في مجال التدريب الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.// انتهى //02:31ت م0313