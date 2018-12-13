القاهرة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسبدأ فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم.ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الفرنسي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لاستعراض التطورات على الساحة السورية على ضوء الجهود الدولية بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يضمن وحدة واستقرار الأراضي السورية.// انتهى //03:16ت م0314