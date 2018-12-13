الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين والرئيس الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقاتخادم الحرمين: المملكة ملتزمة بتحقيق آمال المسلمينخادم الحرمين يطـّلع على المخطط العام وتقدم أعمال «مشروع البحر الأحمر»خادم الحرمين لعلماء الأمة: ملتزمون بما يحقق آمال المسلمينولي العهد يؤكد دعم المملكة للجهود الأممية في اليمنالقيادة تعزّي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفةالجبير: التأسيس خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية .. إنشاء كيان للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدنالمملكة تدين حادث إطلاق النار بستراسبورغ الفرنسيةفريق تقييم الحوادث: المنظمات الأممية لم تعترض على نتائج تحقيقاتناوزير الداخلية يدشّن مركز الأمير نايف للإبداع.. ويفتتح معهد التدريب النسائي«الشؤون الاقتصادية والتنمية» يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبليةمجلس تبوك: الخير عمَّ المنطقة بزيارة الملكأمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطةفيصل بن خالد: خادم الحرمين حريص على وحدة الكيان الخليجيبوادر انفراج في أزمة الحكومة اللبنانيةتسليح إيران للحوثيين.. مستمرأشاد بدور المملكة وطالب بمبادرة عربية تنهي الصراع العسكري في اليمن .. البرلمان العربي يحذّر من شرعنة الانقلاب في اليمن ويجدد دعمه للتحالفلوفن رئيساً لوزراء السويدماي تنجو من سحب الثقة// يتبع //06:03ت م0003