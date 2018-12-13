عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين والرئيس الباكستاني يبحثان تعزيز العلاقات
خادم الحرمين: المملكة ملتزمة بتحقيق آمال المسلمين
خادم الحرمين يطـّلع على المخطط العام وتقدم أعمال «مشروع البحر الأحمر»
خادم الحرمين لعلماء الأمة: ملتزمون بما يحقق آمال المسلمين
ولي العهد يؤكد دعم المملكة للجهود الأممية في اليمن
القيادة تعزّي ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة آل خليفة
الجبير: التأسيس خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية .. إنشاء كيان للدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
المملكة تدين حادث إطلاق النار بستراسبورغ الفرنسية
فريق تقييم الحوادث: المنظمات الأممية لم تعترض على نتائج تحقيقاتنا
وزير الداخلية يدشّن مركز الأمير نايف للإبداع.. ويفتتح معهد التدريب النسائي
«الشؤون الاقتصادية والتنمية» يستعرض آلية قياس التقديرات المستقبلية
مجلس تبوك: الخير عمَّ المنطقة بزيارة الملك
أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة
فيصل بن خالد: خادم الحرمين حريص على وحدة الكيان الخليجي
بوادر انفراج في أزمة الحكومة اللبنانية
تسليح إيران للحوثيين.. مستمر
أشاد بدور المملكة وطالب بمبادرة عربية تنهي الصراع العسكري في اليمن .. البرلمان العربي يحذّر من شرعنة الانقلاب في اليمن ويجدد دعمه للتحالف
لوفن رئيساً لوزراء السويد
ماي تنجو من سحب الثقة
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