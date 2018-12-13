وقالت صحيفة " عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( المبادرة السعودية للأمن والاستثمار ): رسمت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز الأمن وكذلك الاستثمار والتنمية في دول البحر الأحمر وخليج عدن، خريطة جديدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عبر تأسيس كيان دولي يضم 7 دول، هي: السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.وتابعت : إن المشروع الكبير الذي أُعلن خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن أمس (الأربعاء) في الرياض، يأتي في وقت مهم وحرج؛ إذ تعصف بالمنطقة الكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية، ما يستوجب المزيد من العمل لتعزيز الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة التي تلقى اهتماماً بالغاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.و اختتمت بالقول :ولأن البحر الأحمر يعد من الممرات البحرية المهمة في العالم، كان الهدف واضحاً بضرورة الحفاظ على مصالح هذه الدول عبر اتحاد دولي مشترك للتعامل مع الحيثيات في هذه المنطقة الحساسة، خصوصاً فيما يتعلق بالقرصنة والتهريب والإتجار بالبشر، وغيرها من الجوانب التي تستوجب حماية الدول لمصالحها.// يتبع //06:03ت م0005