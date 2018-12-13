و قالت صحيفة " الرياض " التي جاءت تحت عنوان (صون المصالح): الأمن والاستقرار هما أساس التنمية ودونهما لا يمكن أن تنمو الدول أو أن تحقق أهدافها خاصة إذا كانت في حيز جغرافي يجمعها ويهدد مصالحها المشتركة، وهذا من الأسباب التي دعت إلى إنشاء كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، فتلك الدول لها مصالحها التي تسعى للحفاظ عليها وهو حق لها في منع القوى الخارجية من لعب أي دور سلبي بالمنطقة.وأوضحت أن : التحالفات أصبحت ضرورة من أجل الحفاظ على المكتسبات وصونها من العوامل التي قد تعصف بها حال لم تشكل قوة سياسية اقتصادية عسكرية في مواجهة أي مخاطر قد تتشكل ما لم تشكل جبهة مشتركة لمواجهة الأخطار المحدقة بها، وهذا أمر واقع بالفعل في البحر الأحمر خاصة بعد الانقلاب الحوثي الذي أصبح ينفذ السياسات الإيرانية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مما شكل خطراً على سلامة الملاحة، ويكتسب باب المندب «ثقله الاستراتيجي، لجهة التحكم بعبور 12 % من حركة التجارة العالمية إن كان على مستوى النفط أو على مستوى البضائع من شرق آسيا إلى قناة السويس، ومنها إلى العالم، وهذا ما يؤكد بعد النظر لتكوين كيان البحر الأحمر الذي هدد الحوثي بـ»قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية» كـ»خيارات استراتيجية»!.واختتمت : من هذا المنطلق جاء تكوين هذا الكيان الذي لا يؤثر على سلامة التجارة العالمية وحسب، بل على الأمن الشامل للدول المشاطئة وهو أمر لا يمكن السماح به أو حدوثه، كما أن تلك الدول لديها من المصالح المشتركة ما يجعلها تنشئ كياناً تراعي فيه تلك المصالح وتعمل على تنميتها وحمايتها بكافة الوسائل الممكنة.// انتهى //06:03ت م0006