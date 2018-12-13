المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, إدارة الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة كأول مركز تدريبي لدبلوم التمريض للرعاية الصحية المنزلية .ويأتي هذا الاعتماد من منطلق حرص "الصحة" على أهم الركائز الأساسية في الرعاية الصحية المنزلية وهي فئة التمريض التي تعمل على تطوير كفاءاتهم مما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمرضى .وقامت صحة المدينة المنورة بإنشاء طابق في المبنى خاص بالتدريب ومستوفي لجميع مقومات التدريب الفعال، وتم العمل على تحقيق شروط الاعتماد بدءاً من توفر الكادر التدريبي المؤهل، تجهيز قاعات التدريب ومعمل للمهارات وآخر للمحاكاة ومكتبة طبية, كما تم وضع السياسات والإجراءات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة عمل مناسبة للتدريب الميداني داخل المركز حيث يتاح للمتدربين التعرض لعدد مناسب من الحالات مع تنوعها لتحقيق الغاية التدريبية.تجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز قد تحقق بالتعاون مع عدد من الإدارات بالمديرية وهي (التدريب والابتعاث، التمريض، مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة ومركز أمراض وجراحة القلب، كلية التمريض بجامعة طيبة), بالإضافة إلى المؤسسة الخيرية للرعاية الصحية المنزلية (نرعاك) كشريك استراتيجي في كافة برامج التطوير والتدريب بالمركز.// انتهى //08:34ت م0009