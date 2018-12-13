عام / اصطدام قطار سريع بجسر في أنقرة وسقوط مصابين
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
أنقرة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
خرج قطار فائق السرعة عن مساره لدى مروره بجسر علوي في العاصمة التركية أنقرة صباح اليوم ، مما أسفر عن انقلاب عربتين من القطار.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية أن الحادث أسفر عن العديد من الإصابات ، وأن بعض الركاب مازالوا عالقين في العربتين.
وكان قطار ركاب قد خرج عن مساره في 8 يوليو الماضي بالقرب من بلدة جورلو التركية غربي اسطنبول ، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.
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