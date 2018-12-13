القاهرة 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13ديسمبر 2018 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها باستعراض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للفرص الاستثمارية في مصر خلال اجتماعه أمس مع وفد ممثلي صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي على أن المشروعات التنموية في بلاده انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، مشيداً بإرادة الشعب وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة.وأخبرت صحف الخميس عن مقتل 27 عنصرًا مسلحًا خلال تبادل إطلاق النيران مع القوات المسلحة المصرية، على الحدود الغربية الجنوبية في سيناء.ولفتت إلى اتفاق وفدا الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وذلك خلال اجتماع مفاوضات السلام بينهما في العاصمة السويدية ستوكهولم.وأخبرت الصحف أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي نجت من تصويت على حجب الثقة عنها من قبل أعضاء في حزبها في البرلمان، بسبب تعاملها مع ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي بفوزها بأغلبية 200 صوتا مقابل 117 صوتا، مبرزة عدم ترشحها لولاية ثانية.وعرجت على إعلان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور تقديم مذكرة احتجاج رسمية على تهديد الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واقتحام قبة الصخرة في القدس.ولفتت الصحف الانتباه إلى أن الشرطة الفرنسية أطلقت أمس عملية أمنية مكثفة للبحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورج الإرهابي، الذي راح ضحيته 16 قتيلاً ومصابًا.// انتهى //09:33ت م0012