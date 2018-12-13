عمّان 06 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، مباحثات العاهل الأردني عبدالله الثاني في بروكسل، مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ومسؤولين أوروبيين، التي تناولت فرص توسيع التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.وتابعت اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن في الرياض، بهدف إنشاء كيان يضم هذه الدول يستهدف التنسيق والتعاون بينها ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.واهتمت باستشهاد طفل فلسطيني في قطاع غزة متأثّراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات دارت الجمعة على حدود القطاع بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.ونشرت دعوة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ولا سيما برنامجها للصواريخ البالستية.// انتهى //09:42ت م0013