الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ اتفاقية شراكة مجتمعية مع اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين الخيرية, وذلك للتعاون في ضبط مخالفات مكافحة التدخين و شراء خدمات الإقلاع عن التدخين والتوعية بأضراره.ونوه معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بأهمية تكاتف الجهات الحكومية والقطاع الخيري للقضاء على آفة التبغ, حيث يبلغ عدد متعاطي التبغ أكثر من مليار شخص في العالم حسب آخر إحصائية من منظمة الصحة العالمية مع أهمية حماية النشء من أضراره .// انتهى //09:43ت م0015