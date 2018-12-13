الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساحتفظ فريق أبها بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، للجولة الثامنة على التوالي، بعد فوزه أمام النجوم بأربعة أهداف مقابل هدفين ، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن جدة وضمك الثاني والثالث برصيد 27 نقطة.وشهدت الجولة تسجيل 21 هدفا في 10 مباريات انتهت 5 منها بفوز أحد الفريقين ومثلها بنتيجة التعادل ما بين إيجابي وسلبي ، وينفرد بصدارة هدافي المسابقة اللاعب عثمان الحاج لاعب جدة بـ9 أهداف، بفارق هدف وحيد عن ليستر ستيفان لاعب المجزل وسيث سكالا لاعب النجوم، يليهم فيصل الجمعان (هجر) وصالح آل عباس (نجران) وخوسيه فاجاردو (الكوكب) بـ 7 أهداف لكل منهم.وينفردان جدة وضمك بقائمة أقوى الفرق من الناحية الهجومية حتى الآن برصيد 21 هدفا، يليهما أبها (20) ثم الأنصار والجيل ونجران والمجزل بـ 18 هدف لكل منهما ، ويعد فريق هجر صاحب أقوى خط دفاع بعد تلقيه 9 أهداف في 16 مباراة، يليه أبها وجدة والطائي بـ 12 هدفا، ثم العدالة والخليج بـ 13 هدفا.ويعتبر أبها أكثر الفرق تحقيقا للفوز خلال الموسم الحالي بـ 10 انتصارات، يليه كل من ضمك والأنصار والجيل بـ 7 انتصارات، ثم جدة والعدالة والوشم ونجران (6 مباريات) ، فيما يعد القيصومة أكثر الفرق تعرضاً للخسارة في 9 مواجهات ، بفارق لقاء وحيد عن النهضة 8 هزائم، ثم الكوكب والعروبة والعين والشعلة ونجران بـ 7 خسائر، في حين جاءت أندية جدة وهجر والنجوم الأكثر تعادلا حتى الآن وذلك في 9 لقاءات.وارتفع رصيد الأهداف المسجلة في الدوري حتى الآن إلى 324 هدفا ، حيث اقيمت حتى الآن 160 مباراة في 16جولة، انتهت 109 لقاء بانتصار أحد الفريقين، مقابل 51 تعادل، منها 28 إيجابي و23 سلبي.// انتهى //11:09ت م0027