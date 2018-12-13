رام الله 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب صالح عمر البرغوثين من قرية كوبر شمال رام الله، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.وسلطت الضوء على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، تصاعد هجمات واعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.ونشرت صحف هذا اليوم دعوة روسيا، إسرائيل إلى إيلاء اهتمام خاص للعواقب السلبية على المدنيين، جراء العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رام الله بالقرب من مكتب الممثلية الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.ولفتت الصحف الانتباه إلى أقوال جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم خلال الأشهر القريبة نشر خطة السلام المعروفة باسم "صفقة القرن".وتطرقت إلى إعلان الجيش المصري مقتل مجند و27 مسلحاً في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقها في فبراير الماضي بالمشاركة مع قوات الأمن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.// انتهى //11:14ت م0028