جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستعقد المنظمة التعاون الإسلامي في جدة ممثلة في مركز صوت الحكمة، الأحد القادم، الندوة الثالثة بشأن التعريف بجهود الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.وتستعرض الندوة تجارب الجمهورية التركية، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، في مجال مكافحة التطرف العنيف والإرهاب المرتكبين باسم الدين الإسلامي وهو منها براء، فضلاً عن توحيد اتجاه وتنسيق جهود الدول الأعضاء في هذا المجال.وتتيح الندوة الفرصة للدول الأعضاء للاطلاع عن قرب على ما تبذله تلك البلدان في مكافحة العنف والتطرف بغية الاستفادة من تجاربها، إضافةً إلى التركيز على دور مركز صوت الحكمة وتحقيق أحد أهداف تأسيسه، وهو التعريف والتقريب بين سياسات الدول الأعضاء في مجال مكافحة التطرف والعنف.// انتهى //12:42ت م0054