الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبلغ مجموع الأعمال الدعوية التي نفذها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالعاصمة الرياض، خلال الربع الأول من العام الجاري 1440هـ، (591) عملاً دعوياً، شملت الدروس العلمية والكلمات الوعظية، والدورات العلمية، والجولات الدعوية، حيث استفاد منها أكثر (13000) شخص.وبين تقرير صادر عن إدارة المكتب خلال الفترة نفسها، أن عدد الأشخاص الذين أشهروا إسلامهم عن طريق دعاة المكتب بلغ (72) شخصاً من مختلف الجنسيات المقيمة ضمن نطاق عمل المكتب، كما بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة (236) نسخة، في حين بلغ عدد الكتب التي تم توزيعها في الخيمة الدعوية وفي الركن الدعوي بمحطة النقل العام (33,892) كتاباً، كما بلغ عدد الأشرطة والمطويات الوعظية والتوعوية التي تم توزيعها (13,055) نسخة.وأفاد التقرير أن المكتب وزع (1198) وجبة غذائية، و(378) هدية، وأيضاً تغطيته للندوات التي تقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق البث المسموع والمرئي وتنقل عبر اليوتيوب بعد التسجيل.// انتهى //12:47ت م0056