سكاكا 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسوقعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الإسكان الخيرية بالمنطقة لترميم بعض منازل الأسر المستفيدة من بر الجوف وبناء عدد من الوحدات السكنية إضافة إلى توفير السكن الملائم لبعض الأسر وذلك في وحدات سكنية تتبع لجمعية الإسكانالخيرية وفق إمكانياتها.وبين المدير التنفيذي لجمعية البر الخيرية عبدالله الخالدي أن الجمعية تهدف من خلال إبرامها لمثل هذه الاتفاقيات إلى تنمية برامج الجمعية والتوسع في دائرة المساعدات المقدمة للأسر المستفيدة .// انتهى //12:49ت م0057