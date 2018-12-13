طرابلس 06 ربيع الآخر 1440ه الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسدشن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، جرى إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بالعاصمة طرابلس.وقالت البعثة الأممية في بيان لها اليوم ، إن البرنامج يتضمن تدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية.وأطلقت احتفالية بهذه المناسبة حضرها وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووزير الخارجية محمد سيالة وعدد من أعضاء الحكومة.// انتهى //12:51ت م0058