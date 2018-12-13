الدمام 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعقد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية أمس، الاجتماع الثاني لمدراء الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، لمناقشة تفعيل قرار توطين الوظائف بالقطاع السياحي .وأوضح مدير الفرع بالإنابة المهندس نادر السياسب، أن الاجتماع الذي يهدف إلى توطين الوظائف بالقطاع السياحي, تطرق إلى أهمية توطين الوظائف القيادية بالقطاع السياحي، واستعراض الأنظمة واللوائح بهذا الشأن، وخطط مدراء الموارد البشرية لقطاع الفنادق بالمنطقة، والعقبات التي تواجههم في التنفيذ، ومناقشة الحلول التي تكفل العمل بالقرار، وعرض الخطة التي يعمل عليها مركز "تكامل"، والبرامج الأخرى في الوقت الحالي لتوطين رؤساء الاقسام بالفنادق ومن ثم توطين مدراء الفنادق في المستقبل.كما ناقش الاجتماع مقترح إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات بالتدريب الوظائف بالقطاع الفندقي.// انتهى //13:01ت م0060