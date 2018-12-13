الرباط 06 ربيع الاخر 1440 ه موافق 13 ديسمبر 2018 م واستعقد المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو في الفترة ما بين 17 و 19 ديسمبر الجاري بمسقط، أعمال ندوة دولية حول التدبير البيئي المستدام للشواطئ والمناطق الساحلية بالتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بالمغرب، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.ويشارك في هذه الندوة نحو 70 من الخبراء والمهتمين في مجال تدبير الشواطئ والبيئة الساحلية من 14 بلداً من الدول الأعضاء بالإيسيسكو ومن غيرها.وتهدف الندوة حسب بيان للمنظمة، إلى تبادل الخبرات في مجال تدبير البيئة الساحلية عموماً وموضوع الشواطئ على الخصوص، بجانب عرض التجارب الوطنية للمشاركين من الدول الأعضاء بالإيسيسكو وغيرهم ودراسة سبل معالجة ما تعانيه المجالات الطبيعية الساحلية من آثار التوسع العمراني للمدن الشاطئية وما يرافق ذلك من استثمارات سياحية وصناعية وزراعية وغيرها.كما تهدف الندوة إلى تشبيك الكفاءات بين المشاركين والمؤسسات ذات الصلة بالبيئة الساحلية وتدبير الشواطئ ، والتوعية البيئية العامة بأهمية المجال البيئي الساحلي وهشاشته أمام مظاهر الانقراض البيئي ، وتدارس الجوانب القانونية المرتبطة بحماية البيئة وتخطيط العمران في السواحل، وتقديم الآليات التقنية لتخفيف الضغط البشري المتمثل في النفايات الصلبة والسائلة واستغلال الرمال وغير ذلك من الأنشطة السياحية على البيئة الساحلية .وسيتم خلال الندوة تقديم تجربة المرصد الفرنسي للسواحل، والتجربة الإسبانية والمؤسسة الدولية للتربية البيئية بالدنمارك وغيرها من تجارب دول آسيا وإفريقيا والعالم العربي.// انتهى //13:11ت م0061