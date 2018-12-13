جيزان 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساختتمت أمس, فعاليات ملتقى "تنمية الموارد المالية" للجهات الخيرية بمنطقة جازان، الذي نظمته جمعية تطوير المؤسسات الخيرية بجازان "مطورون", وذلك بمقر المركز التنموي بمحافظة صبيا.وتضمن الملتقى الذي أستمر لمدة يومين، شارك فيه أكثر من 100 مشارك ومشاركة من منسوبي الجهات الخيرية بمنطقتي "جازان وعسير"، على عدداً من أوراق العمل واستعراض التجارب الناجحة في مجال تنمية الموارد المالية من داخل وخارج المنطقة, إضافةً لتنفيذ أمسية تطويرية بعنوان " الاستدامة المالية في الجهات الخيرية" قدمها المدرب محمد العنزي.وأوصى الملتقى في ختام فعالياته بأهمية تعزيز دور مجالس الإدارة في تنمية الموارد المالية, وتفعيل المتاجر الإلكترونية في تسويق منتجات الجهات، وإقامة ملتقى للرعاة والمانحين, وتفعيل دور الأقسام النسائية في تنمية الموارد المالية.// انتهى //13:17ت م0064