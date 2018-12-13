عرعر 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة العميد مناحي بن مونس الرويلي , يرافقه عدد من القيادات العسكرية .وقدّم العميد الرويلي لسموه تقريراً عن مبادرة " جاهز " التي وجه سموه بتفعيلها في المنطقة في وقت سابق لتحقيق التعاون الأمثل بين الأجهزة الحكومية المعنية، والمؤسسات الخاصة، والجمعيات غير الربحية، وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين لتنسيق الجهود والطاقات والاستعدادات؛ بهدف تعزيز جاهزية منطقة الحدود الشمالية بالشكل الأمثل لحماية أرواح وممتلكات السكان، ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم، وحالات الكوارث والطوارئ، وغيرها من الظروف الاستثنائية .وقد وجه سموه أن يشتمل برنامج " جاهز " على مسار وقائي مهم وحيوي، يتمثل بتوعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر المحتملة، وكيفية الوقاية منها، ومن ذلك مشروع محو أمية السباحة بالمنطقة لتمكين الأفراد من إنقاذ أنفسهم ومن حولهم في حالات الغرق.وأعرب مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة عن شكره وتقريره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على اهتمامه ومتابعته المستمرة التي انعكست على أداء وجودة العمل، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء.// انتهى //13:26ت م0066