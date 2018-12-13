الدمام 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستعقد غرفة الشرقية ممثلة بمجلس الأعمال في فرع الغرفة بالخفجي، الثلاثاء القادم، اللقاء الموسع لقطاع الأعمال، وذلك في فرع الغرفة بالمحافظة.وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الغرفة تحرص على لقاء قطاع الأعمال في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وذلك ايماناً منها بالدور الكبير الذي يبذله هذا القطاع، مشيراً إلى أن محافظة الخفجي تتميز بمجتمع رجال وسيدات الأعمال الذين كانوا ومازالوا يبذلون الوقت والجهد لخدمة المحافظة سواء على مستوى الأعمال أو على مستوى الإسهامات المميزة في قطاع المسؤولية المجتمعية.وأبان بأن اللقاء يأتي من باب الحوار من أجل خدمة قطاع الأعمال، واستعراض التحديات وسبل تخطييها من خلال طرح الحلول، إضافة إلى الخروج بحزمة من الأنشطة واللقاءات التي تستهدف التطوير، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أنه من ضمن الأهداف المحددة للقاء هو اقتراح برامج متنوعة من شأنها الاسهام في تطوير آلية العمل في القطاعات المختلفة في المحافظة.من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال في الخفجي حسين بن علي العنزي، بأن اللقاء سيرسم ملامح توجه المجلس في الفترة المقبلة التي تهدف إلى تقديم الخدمات المتنوعة لقطاع الأعمال في المحافظة، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات عادة ما تتلاقى فيها العقول للخروج بالأفكار المميزة والمبادرات التي تخدم المجتمع المحلي، داعياً رجال وسيدات الأعمال إلى الحضور وإثراء اللقاء بالآراء والاطروحات التي سيستفيد منها الجميع.// انتهى //13:28ت م0067