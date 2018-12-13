الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبرعاية معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ،انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الأول لمديري إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات ،وذلك بمقر الأمن العام بالرياض ويستمر ليومين .وأوضح الفريق أول القحطاني،أن الملتقى يأتي ضمن الحراك التطويري الذي دأبت عليه مديرية الأمن العام في شتى تخصصاتها ومهامها ، بقصد استطلاع الواقع واستشراف المستقبل والسعى المعرفي بمستوى مخرجات الأداء لتواكب النقلات العملية لمختلف مناحي العمل الأمني .ونقل معاليه للمشاركين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتمنياته بنجاح الملتقى الذي يعكس ما وصل إليه الأمن العام من تطور في ظل الدعم غير المحدود الذي يقدمه سموه للأمن ورجاله .وأكد في كلمته أهمية الأدوار التي تقوم بها إدارات الأمن والحماية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واصفا هذه الجهود بأنها مميزة ومطالبا الجميع بالاستمرار في نهج التحديث والتطوير وحماية منسوبي الأمن العام من ما يعكر صفو هذا التميز والثناء الذي نجده من قادتنا ومواطني هذا الوطن .وأشار القحطاني إلى أهمية مخرجات الملتقى في الوقت الذي تشهد فيه المملكة قفزات نوعية في التنمية والتطوير وتوظيف التقنية ، داعياً إلى أهمية تحقيق التكامل بين إدارات الأمن والحماية وغيرها من إدارت الأمن العام بمختلف المناطق والمحافظات والعمل بروح الفريق الواحد.وكان الملتقى قد بدأ جلساته بكلمة لمدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء رائد العجاجي،استعرض فيها الجهود التي تبذلها هذه الإدارة مستذكرا مراحل الإعداد لهذا الملتقى الذي يأتي في وقت تكثفت فيه المهام المنوطة بالأمن العام وشهدت تحولات مهمة في وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يحتم سرعة التحول إلى العمل التقني لمواجهة هذه المتغيرات بما يناسبها من تقنيات وتجهيزات وسرعة أداء .0يشار إلى أن أوراق العمل المقدمة في الملتقى تضمنت العدد من التقارير الميدانية الهادفة إلى معالجة بعض السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات ، وطرح لأبرز الصعوبات وما سيتم اتخاذه لمعالجة ذلك ، وآلية الأداء وأسس النهوض به بما يتؤائم مع التطورات الحديثه التي يشهدها الأمن العام .// انتهى //13:29ت م0068