المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المصور الراحل مدني سندي، خلال حفل ملتقى ألوان السعودية بحضور والدته وشقيقه.وأعرب المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة فيصل بن خالد المدني، عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، لتكريمه المصور مدني سندي رحمه الله، وحرصه على تكريم وتقدير كل من يقدم بعمله الصورة الجميلة للمنظومة السياحية والتراثية بشتى المجالات ومختلف المواقع.وقد زار سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجناح المخصص باسم المصور سندي في المعرض المصاحب للملتقى الذي يبرز أهم أعماله التصويرية الإبداعية التي وثقتها عدسته، وأبرز من خلالها المعالم والمقومات السياحية والطراز العمراني والمشاريع التي شهدها المسجد النبوي والجهود التي تقدمها الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //14:44ت م0104