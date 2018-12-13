نجران 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم, الملتقى التربوي "ملتقى القيادة المدرسية", بحضور مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن علي حكمي، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني ، وعدد من القيادات ومديرات الإدارات وقائدات المدارس عبر الدائرة الإلكترونية، وذلك بمقر الإدارة.ويهدف الملتقى إلى تجويد عمليات التعليم في المدارس، وتطويرها والاستفادة من الإمكانات المتاحة ووضع آلية لحل الصعوبات، وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات بأساليب تربوية حديثة وخبرات وخدمات مختلفة, كما جرى خلاله مناقشة عدد من المواضيع التربوية والتعليمية.واختتم الملتقى بعدد من التوصيات التي من شأنها خدمة الميدان التعليمي.// انتهى //14:44ت م0105