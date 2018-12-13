الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسحصل مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض على المركز الأول في جائزة برنامج أداء الصحة كأفضل مشروع تحسين على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، وذلك في اللقاء الخامس لعرض تقرير سنة 2018 لبرنامج أداء الصحة الهادف لرفع مستوى الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.وقدم المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني, شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة والمسؤولين بالوزارة على هذا التكريم, عاداً إياه حافزاً كبيراً لمزيد من التطوير والتحسين في الأداء ومستوى الخدمة بما يصب في مصلحة المرضى والمراجعين، كما قدم شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتورناصر الدوسري, ومساعده للشؤون العلاجية الدكتور سطام الشيحة، ومدير إدارة المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام الغامدي على دعمهم الغير المحدود للمجمع ولأعضاء فريق المشروع وجميع العاملين بالمجمع.من جهته أوضح مدير قسم الصحة النفسية بمجمع الأمل بالرياض الدكتور مهدي العنزي, أن مشروع المجمع يقوم على العمل على "تقليص فترة بقاء المرضى بأقسام النفسية الحادة الرجالية" حيث تم تشكيل فريق عمل لإيجاد أفضل الحلول من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الحفاظ على الكفاءة العالية للخدمات العلاجية وخفض التكلفة التي تتماشي مع أهداف الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ووجد أن خفض مؤشر بقاء المريض هو الحل الأكثر تأثيراً وكان المستهدف خفضه بنسبة (20 %) وتحقيق هدف مستوى الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء.وأضاف الدكتور العنزي بأنه لتحقيق هذا الهدف قام المجمع بتوحيد معايير التنويم والخروج ، وتخصيص فرق علاجية متفرغة لأقسام التنويم لإعطاء المريض وقت أكبر، ووضع سياسة علاجية شاملة وموحدة لجميع الفرق العلاجية، كما تم إصدار أول برتوكول علاجي للأمراض النفسية في وزارة الصحة مبني على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات العلمية عالمياً وذلك للاسترشاد به من قبل الأطباء، وتم تطوير الاجتماع الأسري (Family conf) وإشراك المريض وأسرته في الخطة العلاجية، وأخيراً المتابعة المستمرة لجميع الخدمات العلاجية من خلال منصة المؤشرات الالكترونية للأداء.وبين الدكتور العنزي أنه نتج عن تطبيق هذه الحلول تحسن 7 مؤشرات أداء رئيسية أهمها تقليص مؤشر مدة بقاء المريض بنسبة 37% حيث كان المستهدف 20% مما أدى إلى زيادة مؤشر دوران السرير بنسبة 107%، كما مكّنتنا من خدمة 565 مريض لعام 2018م مقابل 273 مريض فقط لعام 2017م وذلك في الأقسام النفسية الحادة والتي تمثل 14% من السعة السريرية للمجمع ، مع المحافظة على الكفاءة العالية لجودة الخدمات العلاجية حيث لم يتغير مؤشر إعادة التنويم خلال 30 يوم قبل وبعد المشروع.وكانت النتائج قد أدت إلى تقليل الهدر المالي بنسبة 56% والتي تقدر بـ23مليون ريال، حيث استطاع المجمع من رفع نسبة التنويم من 43% إلى 75% مما انعكس إيجاباً على رضى المرضى وأهاليهم.// انتهى //14:45ت م0106