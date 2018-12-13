مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, معالي أمين عام هيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد.وأثنى معالي الرئيس على جهود هيئة كبار العلماء المباركة في إبراز رسالة الإسلام, ونشر الدعوة الإسلامية وفق المنهج الوسطي المعتدل وهو منهج السلف الصالح الذي قامت عليه الدولة السعودية المباركة بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .من جهته, أعرب الدكتور الماجد عن شكره وتقديره للرئاسة العامة نظير ما تقوم به من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.// انتهى //14:48ت م0109