مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسناقش رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان, الخدمات المقدمة لـ 32 ألف حاج مغربي.جاء ذلك خلال استقباله مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المملكة المغربية الدكتور أحمد قسطاس والوفد المرافق له بقاعة كبار الزوار وبحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.وأكد الدكتور قسطاس أن الهدف من هذا الاجتماع مناقشة الخدمات المقدمة لحجاج المملكة المغربية والاطلاع على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج، مشيداً بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدها الله- من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام، وبالجهود التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.وأشار إلى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.من جانبه أفاد المهندس قطان أن اللقاء ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج المملكة المغربية فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني وغيرها من الخدمات, مؤكداً أهمية توعية الحجاج والالتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف, مشيراً إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بما يتوافق مع رؤى وتطلعات الحكومة الرشيدة -أيدها الله- .// انتهى //14:52ت م0111