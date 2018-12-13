الدمام 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير دعم الأمانة لسبل تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بمختلف تخصصاته ، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات يعد الذراع المساند لأعمال الأمانة في المنطقة .جاء ذلك خلال لقاء معاليه بمقر الأمانة اليوم رئيس وأعضاء لجنة المقاولات بغرفة الشرقية , حيث أكد المهندس الجبير خلال اللقاء الذي رأسه عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد ، أن الأمانة حريصة على لقاء المسؤولين والمتخصصين في قطاع الاعمال لبحث أوجه التعاون فيما يخدم المنطقة في جميع الجوانب ، لافتا الى ان زيارة لجنة المقاولات تأتي في إطار استعراض التحديات التي تواجه القطاع وطرق تخطيها فيما يسهم في تطوير الية العمل فيه وتسهيل مهامه.من جهته أوضح رئيس اللجنة الحماد أن اللقاءات التي تجمع اللجنة بمعالي الأمين تتسم بالإيجابية دائما ، وذلك إيمانا منه بالدور الذي يؤديه القطاع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من اجل تطوير المنطقة ، مشيرا إلى أن اللقاء عرض أهم إنجازات اللجنة ودورها في توعية الممارسين لنشاط المقاولات ، إضافة الى عدة مناقشات أبرزت الموضوعات التي من شأنها دعم قطاع المقاولات في المنطقة.// انتهى //14:53ت م0112