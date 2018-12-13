لندن 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم خلال اجتماع في السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، ضرورة مواصلة الجهود لجميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي.وأوضح في بيان بثته الخارجية البريطانية، أن محادثات السلام اليمنية الجارية في ستوكهولم تعكس أفضل الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة.وبين أنه يبحث مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثش كيفية استطاعة بريطانيا دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن.// انتهى //14:54ت م0113