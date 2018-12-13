مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خلال لقائه اليوم عدداً من العلماء المسلمين بالمشاركة الفعَّالة في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية: مخاطر التصنيف والإقصاء والجهود المباركة في الحفاظ على وسطية الدين الحنيف مؤكدا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالإسلام والمسلمين ودعمه غير المحدود للعلم والعلماء حيث يحملون رسالة عظيمة.وشدد الشيخ السديس على ضرورة لزوم مواجهة التطرف والعمل على نشر الاعتدال والوسطية وترسيخ الثوابت بين المسلمين في شتى بقاع العالم من جانبهم شكر العلماء العناية الكبيرة التي يلقاها الحرمان الشريفان وقاصديهما من حكومة هذه البلاد المباركة مؤكدين على أهمية إقامة المؤتمرات التي تناقش قضايا العالم الإسلامي وتحارب التطرف.// انتهى //14:56ت م0114