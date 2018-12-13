الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساختتمت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي، مساء أمس مشروع البرامج الأسرية القصيرة لعام 2018م بمدينة الرياض، بالتعاون مع مؤسسة آل الجميح الخيرية .ويهدف المشروع إلى إكساب الشباب والفتيات مهارات الإدارة السليمة في نجاح الأسرة واستقرارها وتبصيرها بما قد يواجههم من مشكلات، ومن أجل الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق الرقي بالمجتمع .وأوضح المشرف العام على مشروع ناصح للسعادة الأسرية المستشار الأسري مازن بن عبدالكريم الفريح أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 350 شاباً وفتاة من خلال 8 برامج أسرية شملت عدد من المواضيع ، منها العلاقات الخاصة بين الزوجين والقواعد الذهبية في السعادة الأسرية ، بالإضافة إلى فن التعامل مع المشكلات الأسرية والتخطيط المالي للأسرة .وأكد الفريح أن الفائدة الكبيرة التي تتركها هذه البرامج على المشاركين والأثر الايجابي على المجتمع ، الحد من المشاكل الأسرية والطلاق ، مثمناً دور مؤسسة الجميح الخيرية في دعم هذه البرامج .// انتهى//15:00ت م0115