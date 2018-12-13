اجتماعي / "واعي" تختتم البرامج الأسرية القصيرة بمدينة الرياض
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي، مساء أمس مشروع البرامج الأسرية القصيرة لعام 2018م بمدينة الرياض، بالتعاون مع مؤسسة آل الجميح الخيرية .
ويهدف المشروع إلى إكساب الشباب والفتيات مهارات الإدارة السليمة في نجاح الأسرة واستقرارها وتبصيرها بما قد يواجههم من مشكلات، ومن أجل الحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق الرقي بالمجتمع .
وأوضح المشرف العام على مشروع ناصح للسعادة الأسرية المستشار الأسري مازن بن عبدالكريم الفريح أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ 350 شاباً وفتاة من خلال 8 برامج أسرية شملت عدد من المواضيع ، منها العلاقات الخاصة بين الزوجين والقواعد الذهبية في السعادة الأسرية ، بالإضافة إلى فن التعامل مع المشكلات الأسرية والتخطيط المالي للأسرة .
وأكد الفريح أن الفائدة الكبيرة التي تتركها هذه البرامج على المشاركين والأثر الايجابي على المجتمع ، الحد من المشاكل الأسرية والطلاق ، مثمناً دور مؤسسة الجميح الخيرية في دعم هذه البرامج .
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