الدمام 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسشاركت جمعية جود النسائية الخيرية في معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2018" ، الذي نظمته غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران "أكسبو" على مدى خمسة أيام ، وتمثلت المشاركة في مشاركة 44 أسرة منتجة و 2 تاجر الصغار ، من الذين ترعاهم الجمعية ؛ وذلك لإتاحة الفرصة لهم لعرض وبيع وتسويق منتجاتهم وتحقيق أهدافهم في الوصول إلى فئات مختلفة.وقدمت الأسر من خلال المعرض منتجاتهم من الأعمال اليدوية والشعبية، والخزف والخياطة، والخوصيات والسعف، والفن والرسم، والبخور والعطور، والطبخ والحلويات بأنواعها، واتسمت المعروضات المقدمة بالتنوع والإبداع واستطاعت كل أسرة أن تجذب بحرفتها انظار الزوار.وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الجوهرة المنقور أن أركان الجمعية تشرفت بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية خلال افتتاح سموه للمعرض ، وزيارة عدد من الضيوف ، حيث زار الأركان رجال وسيدات أعمال الغرفة التجارية بالشرقية برئاسة رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي ، وكذلك زيارة القنصل الأمريكي راتشنا كورهونن.وأشارت إلى أن جمعية "جود ساهمت بالاهتمام والدعم للأسر المنتجة لتتبناها وتوفر التدريب لتطوير مهاراتهم وابتكاراتهم ، وإتاحة الفرص لتعريف وعرض منتجات الأسر والمشاركة في المعارض والمهرجانات ؛ لتشجع بذلك التراث الوطني والمشغولات اليدوية وتوفير عائد اقتصادي للأسر ، محققاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف الى رفع المستوى المادي للأسرة من خلال الاكتفاء الذاتي.// انتهى //15:00ت م0116