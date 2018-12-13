الأحساء 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أمس مبادرة "تمكين التي تعنى بالتدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس الشورى الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وذلك في مقر غرفة الأحساء في الهفوف.وأكد الدكتور السعدون في كلمته، أن الجمعية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة تضمن استقلاليتهم وتحقق اندماجهم في المجتمع، مثمنًا الدعم الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد للأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة.من جهتها أعربت نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية نورة الراشد، عن سعادتها لتوقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة وجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المبادرة، التي تهدف لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على تدريب منتهي بالتوظيف، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تأتي انطلاقًا من اهتمام المؤسسة بهذه الشريحة التي تمثل حيزًا كبيرًا من نسيج المجتمع، متطلعة إلى تمكينهم وتسهيل حياتهم للإسهام في دفع عجلة التنمية في هذا الوطن المعطاء.وقدم المتدرب أحمد العباد، من ذوي الإعاقة السمعية كلمة المتدربين، أشاد خلالها بالدعم الذي توليه جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في دعم أصحاب الهمم للإسهام في بناء ذاتهم ومجتمعهم.// انتهى//16:05ت م0148