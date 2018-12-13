جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، بمكتبه في جدة اليوم ، وكيل وزارة الشؤون الدينية بجمهورية بنغلاديش ، محمد أنيس الرحمن ، ونائب رئيس الجمعية الدينية بجمهورية الصين الشعبية عادل حاج كريم ، كلاًّ على حِدة ، في إطار برنامج استقبال وفود مكاتب شؤون الحج ، بحضور وكلاء الوزارة.ورحب معالي نائب وزير الحج والعمرة ، برؤساء الوفود في بلدهم الثاني ، مُقدماً شكره لهم على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم ، وإعداد الترتيبات المتعلقة بذلك ، التي تُمكّن من أداء وتقديم أفضل الخدمات لهم ، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.من جانبهم, أعرب رؤساء الوفود خلال الاستقبال ، عن شكرهم وتقديرهم للمملكة ، على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن ، وعلى ما تقدمه من خدمات ورعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار ، مشيدين بالجهود التي تبذلها وزارة الحج والعمرة ، والمؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بموسم الحج ، ودورها في تقديم أعلى مستوى الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام.// انتهى //16:10ت م0149