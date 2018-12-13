أنقرة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأقامت المدارس السعودية في أنقرة، بالتعاون مع الملحقية الثقافية السعودية في أنقرة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية , تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي, وبحضور نخبة من السفراء العرب ومديري بعض الجامعات التركية والمفكرين والأكاديميين الأتراك والمهتمين باللغة العربية، وذلك في قاعة (سانات مركزي – بانورا) في أنقرة.وألقى السفير الخريجي بهذه المناسبة كلمة عبر فيها عن اعتزازه بلغة القرآن الكريم اللغة العربية، لغة الإعجاز والإنجاز, التي تعد من حيث ترتيب اللغات عالمياً من أكثر اللغات انتشاراً, والوحيدة التي لا تزال تتمتع برونقها الأصيل، متطلعاً إلى أن تحظى اللغة العربية بموقع الصدارة وتعود للمكانة اللائقة بها بمشيئة الله، منوهاً بالاهتمام الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باللغة العربية، حيث تجسد ذلك بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية من خلال رسالته التي تتبنى تعزيز الهوية اللغوية في كافة الأنحاء سواء في داخل المملكة أو خارجها.وأضاف: "ولما للغة العربية من أهمية كبيرة لدى المسلمين فإن المملكة تحرص على تخصيص منح دراسية في كل عام لطلاب معظم الدول الاسلامية للدراسة في جامعات المملكة لتخصصات كثير منها الشريعة وعلوم القرآن الكريم واللغة العربية وغيرها من التخصصات التي تعود عليهم بالنفع وعلى شعوبهم، كما قامت بإنشاء مراكز متخصصة في كثير من الدول الناطقة بغير اللغة العربية لتشجيع الراغبين والمهتمين بها على تعلم لغة القرآن الكريم؟وختم السفير الخريجي كلمته بتوجيه شكره للحضور، ولمنظمي الحفل في المدارس السعودية بأنقرة.// انتهى //16:15ت م0150