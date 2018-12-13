جدة 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساحتفت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس, بتخريج الدفعة الأولى من النزلاء المستفيدين من مركز معالجة الادمان "إشراقة" بسجن بريمان بمحافظة جدة, والبالغ عددهم 20 مستفيدًا, بحضور مدير السجون بالمنطقة اللواء ماجد بن بندر الدويش, وعدد من الضباط والعاملين في السجن.ويعد برنامج "إشراقة" من البرامج الرائدة على مستوى المملكة في علاج وتأهيل متعاطي ومدمني المخدرات من السجناء, إذ يعتمد على مجموعة من الأنشطة التي تركز على جوانب التفاعل الذاتي للسجين, وغرس روح التفاؤل والأمل وتعزيز الثقة بالنفس, والاعتماد على الكفاءة الذاتية والرقابة الشخصية.يذكر أن احتفاء المديرية بنزلائها المتعافين يأتي انطلاقاً من رسالتها في التأهيل والإصلاح وتعزيز الوعي لديهم, وكنموذج حي لجلسات البيئة العلاجية والتعبير عن المشاعر.// انتهى //16:15ت م0151