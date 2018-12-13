عام / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود // للصحف فقط //
الخميس 1440/4/6 هـ الموافق 2018/12/13 م واس
الرياض 06 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واس
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).
ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa .
// للصحف فقط //// انتهى //
16:21ت م
0152