إسلام آباد 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم، على تراجع بنسبة 0.77 في المئة أي ما يعادل 295 نقطة، وأقفل عند مستوى 38011 نقطة.وبلغ حجم التداول 57725040 سهمًا نفذت في 344 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 108 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 211 شركة، واستقرت قيمة أسهم 25 شركة.وسيطرت أسهم القطاع المصرفي وشركات الاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //16:24ت م0154