مكة المكرمة 6 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واساستقبل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نايف بن مشعل الزايدي اليوم, المدير التنفيذي لفرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمكة المكرمة "جستر" الدكتور محمد بن مثري الحويطي يرافقه نائبه محمد عبدالله الزهراني.وتم خلال اللقاء تسلم العضوية الشرفية والشراكة المقترحة وذلك لفتح آفاق التعاون مستقبلا بما يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد الزايدي أن غرفة مكة من خلال مهامها التي تتبناها تحت منظومة المسؤولية الاجتماعية تتطلع أن تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام والعناية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لافتا أن دعمهم يعد أحد روافد المسؤولية في تمكينهم في المجتمع .ورحب بالتعاون مع "جستر" مكة وذلك لتحقيق رغبات ومطالب هذه الفئة الغالية على قلوب غرفة مكة ومنسوبيها متطلعا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير المتطلبات التي يحتاجونها في الجوانب المجتمعية ومن أجل المساهمة في تحقيق رغباتهم وتطلعاتهم مشيداً بجهود الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بما تقدمه من خدمات لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.بدروه قدم الدكتور الحويطي نبذه تعريفية عن الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر مبيناً أنها جمعية علمية غير ربحية تعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة في مجالات التربية الخاصة، لافتاً إلى أن عدد فروعها 21 فرعاً في المملكة، مؤكداً أن دورها يتعلق بتنمية الفكر العلمي وتعزيز الشراكات العلمية وتحقيق التواصل لأعضاء الجمعية فيما يخدم اهتماماتها وتقدمها العلمي تجاه خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.// انتهى //16:29ت م0156