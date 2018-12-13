أبهـا 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستُوج أعضاء نادي عسير الفوتوغرافي بثلاثة مراكز أولى والمركز الثاني بعدة محاور للتصوير الضوئي, وذلك في مسابقة ألوان السعودية ٢٠١٨ بنسخته السابعة الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات .وتعدّ مسابقة ألوان السعودية أكبر مسابقة للتصوير الضوئي على مستوى المملكة, حيث حصد نادي عسير الفوتوغرافي المركز الأول بمحور السعودية من السماء لعضو نادي عسير للفنان الفوتوغرافي أحمد العسيري, وجاء في المركز الأول بمحور الأفلام القصيرة عضو النادي محمد اليوسي, كما جاء في المركز الأول بمحور الطبيعة عضو نادي عسير للفنان الفوتوغرافي عبدالقادر الغوازي, فيما حصل عضو نادي عسير علي آل شايع على المركز الثاني بمحور تصويت الجمهور .// انتهى //16:30ت م0157