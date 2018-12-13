الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسعقدت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، اتفاقية تفاهم مع لجنة التنمية الاجتماعية بالقيم (الطائف) ، وجمعية ملاذ الأسرية بمحافظة رفحاء، وذلك توسعةً للجهود التنموية، حيث تعتزم المؤسسة تقديم برامجها التنموية في المناطق مع بدء السنة الميلادية الجديدة 2019، لتمكين المجتمع المحلي بمختلف فئاته من الشباب والأطفال والأسر.وتسعى المؤسسة، منذ تبنيها لمفهوم التمكين، إلى تقديم برامج نوعية تعزز إمكانات أفراد المجتمع للحصول على فرص أفضل لتحسين حياتهم، وذلك من خلال برامج وأنشطة تقدمها عبر مراكزها المتخصصة وهي مركز العنود لتنمية الشباب (وارف)، ومركز العنود لتنمية الطفل والأسرة (شدن)، ومركز العنود الدولي للتدريب (تدريب)، وتقدم هذه المراكز حزمة من البرامج ذات موضوعات متنوعة أهمها: التطوع وتنمية الذات للأطفال والشباب، والحماية الفكرية والمعلوماتية للأطفال والأسر، والمهارات التربوية والاقتصادية للأسر والمهتمين، وبرامج متخصصة للعاملين في القطاع الثالث لتأهيلهم ورفع كفاءة القطاع.يذكر أن المؤسسة تقوم بهذه التوسعات لتركز على المناطق التي يقل نصيبها من البرامج التنموية سعياً لمنح جميع أفراد المجتمع السعودي فرص متكافئة لمستقبل أفضل بالتعاون مع لجان التنمية والمستودعات الخيرية في هذه المناطق، وذلك عبر برنامجها (تمكين المجتمع المحلي) الذي يعد جسراً تصل به المؤسسة إلى 15 منطقة بالمملكة منذ عام 2015م.// انتهى //16:34ت م0160