الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسشاركت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في معرض ألوان السعودية، والذي افتتح مساء أمس الأربعاء، وقد اتسم جناحها بعرض أكثر من 20 صورة من الصور المميزة عن معظم مناطق المملكةوقدمت المكتبة من خلال جناحها فعاليتها التفاعلية المتنوعة والتي تحظى دائماً بمتابعة كبيرة من الجمهور في كل المحافل التي تشارك بها , وتميزت مشاركة المكتبة من خلال استديو خاص لتصوير مجموعة من الصور المميزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله - وإهداءهم الصور للزوار ، كذلك شاركت المكتبة عبر مشروعها مصادر التعلم المتنقلة وبرامجها المميزة، بعرض الحافلة المخصصة لها وتقديم خدمة أنشطة القراءة والتلوين والبرامج للأطفال .وحظي جناح مكتبة الملك عبدالعزيز بزيارة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي اطلع على ما يقدمه الجناح من جهود تفاعلية وإثرائية، واثنى على معروضات المكتبة وما اطلع عليه من الموروث الشعبي باعتبارها قيمة حضارية مهمة .وقال سموه " مكتبة الملك عبدالعزيز تقدم جهود ثقافية كبيرة يستفيد منها الجميع، وما شاهدته أسعدني " .واقتنى سموه كتاب من الإصدارات الحديثة للمكتبة بعنوان العرضة السعودية، والذي يقدم صوراً نادرة للعرضة السعودية منذ تاريخ الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى هذا العهد الزاهر .ويتحدث الكتاب أيضا عن فن اداء العرضة وتاريخا وطرق أدائها وأهدافها واللباس الخاص بها .وقال سموه " هذا من الكتب المهمة التي تحفظ القيمة التاريخية للموروث وتعززه في نفوس الأجيال " .// انتهى //16:37ت م0161