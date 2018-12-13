الدمام 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل بمكتبه بمبنى الوزارة بمدينة الدمام اليوم، القنصل العام الأمريكي بالظهران راتشنا كورهونن والوفد المرافق لها، بحضور مساعدة المدير العام للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي, ومدير مكتب المدير العام بندر الدوسري.وكرّمت القنصل الأمريكي راتشنا خلال زيارتها, المدربة سميحة الكاملي, ومرافقتها من السفارة الأمريكية بالرياض نعيمة حديدي من مركز التبادل الثقافي بالسفار الأمريكية الذي شارك في تقديم دورة تدريبية بعنوان "الخدمات المتقدمة للعمل الاجتماعي", والمنفذة بمركز التدريب في فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية بإدارة عمران الصمصام, ورئاسة فوزية الحارثي، لمدة يومين, حيث استهدفت الدورة 30 متدربًا ومتدربة من أخصائيين, وباحث ومشرف اجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ,والعاملين في الدور الإيوائية, وإدارة الوزارة, ومجلس شؤون المرأة.وأعربت القنصل الأمريكي راتشنا خلال تكريمها عن شكرها وامتنانها لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية وإلى الجهود المبذولة وأهمية الخدمات المقدمة للعمل الاجتماعي.بدوره, أعرب أثناء التكريم مدير عام فرع الوزارة عن شكره للقنصل الأمريكي وللمدربة والوفد المرافق لزيارتهم وتعاونهم وللتعاون المتبادل بين السفارة وفرع الوزارة, مقدمًا الشكر لجميع المتدربين والمتدربات والقائمين على الورشة والفريق التدريبي من فرع الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الورشة انطلاقة لورش مماثلة وقادمة إن شاء الله.// انتهى //16:42ت م0162