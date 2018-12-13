الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واستشارك مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بملتقى ألوان السعودية الذي انطلقت فعالياته مساء أمس وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجناح للتوعية من آفة المخدرات.وتتمثل المشاركة بجناح ضخم ضم العديد من المواضيع التي تجذب الزوار بمختلف فئاتهم العمرية ، حيث يوجد لوحة لصور شهداء الواجب في مكافحة المخدرات وفاء لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن وأبنائه ، كما تضمن الجناح شاشة إلكترونية ضخمة موضح عليها أنواع المخدرات وسبل الوقاية منها وبعض النصائح الموجهة لحماية الأبناء منها.كما يقدم الجناح لزواره تعريفا بعلامات اكتشاف المدمن، ودور الأسرة في العملية العلاجية للمدمن، وتعريفا بالإدارة العامة للعمليات (995) ودورها في تلقي البلاغات بسرية تامة، كما يوجد جدارية لأثر إدمان المخدرات على الصحة البدنية والأمراض الذي يسببها تعاطي المخدرات، وجدارية أخرى تعرف الزوار بأنواع المواد المخدرو وأضرارها ، وصور توضح وسائل تهريب المخدرات ، بالإضافة إلى مسرح ترفيهي للأطفال، وركن للتصوير ، وتواجد سيارة مزودة بشاشات ثلاثية الأبعاد يتاح للزوار تجربتها ، تنقل للزائر محاكاة لقيادة السيارة أثناء التعاطي.وتضمن الجناح ركنا لإدارة مكافحة المخدرات بمجمع الأمل لتقديم الاستشارات النفسية الشاملة والتوعية والتثقيف الإرشادي والتوجيه الأسري، والتوعية بأخطار المخدرات على السلوك من الناحية النفسية، وخطوات العلاج من الإدمان.// انتهى //17:52ت م0184