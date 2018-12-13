القاهرة 6 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسأبدى البرلمان العربي, قلقه الشديد من الدعوات التي صدرت من منظمات وجماعات صهيونية إرهابية داخل الكيان الصهيوني الإسرائيلي لتطالب جيش الاحتلال بتصفية رئيس دولة فلسطين محمود عباس بسبب ثباته وتصديه لجميع محاولات المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة, وحقه في إقامة دولته المستقلة, وتمسكه بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.وأعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان له اليوم بالقاهرة، عن إدانة واستنكار البرلمان العربي بشدة لهذه الدعوات الإرهابية, محذرًا من النتائج الكارثية لها ولجميع الدعوات التحريضية.وطالب السلمي, المجتمع الدولي وخاصة الجمعية العامة للأمم المتحدة, ومجلس الأمن الدولي, والمنظمات الدولية, بإدانة هذه الدعوات التحريضية الإرهابية ضد الرئيس الفلسطيني ، والتدخل الفوري والعاجل وتحمل المسؤولية القانونية للتصدي للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.// انتهى //17:53ت م0185