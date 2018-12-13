الباحة 06 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 13 ديسمبر 2018م واسعقد المجلس البلدي بمدينة الباحة أمس، جلسته الاعتيادية بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن مسفر آل هادي، وجميع الأعضاء.وأوصى المجلس بمخاطبة الأمانة بتوضيح مواقع الاستثمار ومساحاتها الإجمالية وغرض النشاط مع وضع لوحات توضيحية عليها، وضرورة معالجة مسبح ملاعب الشمال.وقرر المجلس كذلك مخاطبة الأمانة بوضع حلول مناسبة للحد من انتشار الحيوانات الضالة إذ تسبب ضررا على المزارعين، كما أوصى المجلس بضرورة إعادة الدهانات الفسفورية في عدد من الشوارع خاصة وأن الباحة تشهد ضبابا كثيفاً تنخفض فيه درجة الرؤية لدى السائقين.//انتهى//18:02ت م0188