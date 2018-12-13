الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسدشنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)أمس، مركز لدراسات الموارد البشرية"، وذلك ضمن توجه الشركة نحو تطوير رأس المال البشري بوصفه أهم الأصول لضمان النمو المستدام.وقال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان :" نؤمن بأن نجاح أعمالنا لا يعتمد فقط على توظيف أصحاب الخبرة والكفاءة العاليتين، ولكنه يأتي أيضاً نتيجة استثمارانا في تنمية وتطوير الموظفين، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المهنية، والآن ندشن (مركز دراسات الموارد البشرية)، لمشاركة خبراتنا في هذا المجال الحيوي مع أطراف أخرى، بما يتماشى مع جهودنا الرامية إلى تمكين رؤية المملكة 2030م.من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في (سابك) عبد العزيز بن علي العودان، أن سابك تحرص على التعاون مع مجتمع الموارد البشرية في المملكة لمساعدتهم على تبني أفضل الممارسات في تنمية رأس المال البشري، وبناء قاعدة من المواهب قادرة على مساعدة المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة.ومن خلال هذا المركز ستسهم (سابك) في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال خلق بيئة معرفية وتعليمية باستخدام أحدث الأساليب في إدارة وتطوير العنصر البشري في المنظمات العالمية، حيث تلعب (سابك) دوراً ريادياً في إدارة مركز دراسات الموارد البشرية.وكانت (سابك) أعلنت عن توجه لتأسيس هذا المركز للمرة الأولى، العام الماضي، خلال فعاليات مؤتمر الموارد البشرية الذي عُقد بأكاديمية (سابك) لتبادل الآراء والخبرات في مجال تنمية الموارد البشرية.ويوفر " مركز دراسات الموارد البشرية" الجديد منصة لتبادل المعرفة عبر مجتمع الموارد البشرية في المملكة، كما يؤسس للقاءات دائمة تجمع مختصي وقادة الموارد البشرية لتبادل الخبرات والتحاور فيما بينهم، والعمل معاً على إيجاد حلولٍ فعّالة للتحديات التي تواجه قطاع الموارد البشرية.// انتهى //18:02ت م0189